Desperate Housewives | Eva Longoria annuncia una reunion per festeggiare i 20 anni della serie

Sono passati vent’anni da quando abbiamo imparato a conoscere e amare le casalinghe disperate di Wisteria Lane e ora Susan Mayer, Lynette Scavo, Gabrielle Solis e Bree Van de Kamp sono pronte a tornare. E lo faranno in una ‘special reunion’ di Desperate Housewives, come annunciato da Eva Longoria. L’attrice, insieme alle colleghe Teri Hatcher, Felicity Huffman e Marcia Cross hanno recitato nella serie dal 2004 al 2012 per un totale di 180 episodi divisi in 8 stagioni.

biccy