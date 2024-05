Intitolato a Giulia e Thiago Tramontano il Centro antiviolenza di Sant’Antimo

Sarà inaugurato martedì 21 maggio 2024 alle ore 12 al Comune di Sant’Antimo, in via Roma 168, il nuovo centro antiviolenza intitolato a Giulia e Thiago Tramontano, uno spazio di ascolto e aiuto per tutte le donne vittime di violenza e soprusi. Un luogo più accessibile e riservato rispetto agli attuali uffici, che sarà abbellito […] L'articolo Sant’Antimo, domani l’inaugurazione del centro anti-violenza dedicato a Giulia e Thiago sembra essere il primo su Teleclubitalia.

