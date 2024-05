Roland Garros 2024 | Errani vince all’esordio nelle qualificazioni - eliminata Stefanini

Sorteggio Roland Garros , quante incognite e quante insidie nel tabellone dello Slam parigino: tutto quello che c’è da sapere. Tante incognite e pochissime certezze. Inizia così, avvolto in un manto di mistero, il Roland Garros 2024, secondo Slam dell’anno e appuntamento conclusivo della stagione sulla terra rossa. Una parentesi che, sebbene le aspettative fossero alle stelle, non ha regalato agli italiani, col senno di poi, grandi emozioni e soddisfazioni. ilveggente

“Parigi? Solo se sarò al 100%“. Jannik Sinner era stato chiaro: a poco più di due settimane di distanza da quelle dichiarazioni, il tennista è partito per la capitale francese direzione Roland Garros. Un percorso di riabilitazione – per i problemi accusati all’anca a Madrid – intenso ma efficace. Nonostante il viaggio verso Parigi, però, nella giornata di oggi – martedì 21 maggio – non è in programma un suo allenamento in uno dei campi dello Slam: il suo nome non compare nella lista diramata dagli organizzatori.

ilfattoquotidiano