Adesso rido io Amici 23 - dopo la finale Raimondo Todaro presenta il conto all’allievo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 21 maggio 2024)23, scoppia il caso su. Il motivo? Il prossimo due giugno, a Catania, si terrà una serata evento dal titolo: “Serata da sballo”. Tra gli invitati tanti ballerini di23, tranne uno l’assenza del quale è stata subito notata. Non appena la notizia è diventata di dominio pubblico i commenti sono fioccati: “si sta vendicando”, si legge in uno dei tanti commenti, non sempre positivi: “è un insegnante, non dovrebbe arrivare a fare queste cose. Se fosse confermato tutto sarebbe grave”. >>“Mi dispiace, spero mi capirete…”. Ida Platano, non poteva esserci annuncio più triste e inattesoUomini e Donne: ha voluto dire tutto ora Così mentre nelle ore scorse è tornata parlare Sarah, la vincitrice del talent. “Grazie ad...