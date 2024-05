Giudice Sportivo - stangata ufficiale in Serie A | 5 giornate di squalifica

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 21 maggio 2024) L’ultimo turno di campionato ha evidenziato un grave episodio nei confronti di un direttore di gara.la megaLe ultimedi campionato sono da sempre le più focose dal punto di vista dell’agonismo. Gli episodi più accesi riguardano in particolar modo le squadre coinvolte nella corsa per la salvezza. In un campionato in cui la lotta per non retrocedere è ancora apertissima, non stupisce dunque assistere a dei gesti folli, non solo da parte dei calciatori in campo ma anche da componenti dello staff. Nel 37° turno diA allo Stadio Friuli si è giocato il match Udinese-Empoli, scontro salvezza per eccellenza, che ha visto scontrarsi la quart’ultima contro la terz’ultima del nostro campionato. La partita è terminata con il punteggio di 1-1 fra mille polemiche. All’Empoli prima di passare in ...