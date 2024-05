Generazione Z e Millenial: l'impatto dell'Inflazione, del cambiamento climatico e delle innovazioni tecnologiche - generazione Z e millenial: l'impatto dell'Inflazione, del cambiamento climatico e delle innovazioni tecnologiche - Le nuove generazioni italiane, nello specifico la generazione Z e millenial, sono state oggetto della ricerca globale Deloitte 2024 "GenZ e Millennial Survey". Il rapporto offre un'analisi ... adnkronos

Il 42 per cento dei Millennial italiani ha rinunciato al fast fashion - Il 42 per cento dei Millennial italiani ha rinunciato al fast fashion - Il 37 per cento della generazione Zeta e il 42 per cento dei Millennial italiani hanno rinunciato al fast fashion per ridurre il proprio impatto ambientale ... fashionunited

Arriva “Tony Pastello” il nuovo singolo di Ianez: un viaggio nostalgico nel mondo dei Millennial - Arriva “Tony Pastello” il nuovo singolo di Ianez: un viaggio nostalgico nel mondo dei Millennial - “Tony Pastello” è il nuovo singolo di Ianez, disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 17 maggio. Il brano offre un'analisi ironica e rifl ... settenews