Europee2024 Evento elettorale a Formia della Lega - Durigon allontana l’idea del rimpasto Giunta regionale VIDEO

(Di martedì 21 maggio 2024)– “Ilcosì come richiesto da Forza Italia? Non ne vedo i motivi. Vanno rispettati invece non i nuovi equilibri politici ma quelli usciti dalle urne in occasione del voto del febbraio 2023. Il presidente Francesco Rocca ha allestito la sua squadra di governo rispettando quel mandato popolare e ora L'articolodelTemporeale Quotidiano.

Ecco il cambio di passo annunciato ai primi del mese dal sindaco Fabio Bergamaschi. Un assessore esce, due entrano e in più c’è anche il nuovo capo gabinetto. Il primo cittadino ieri ha svelato i piani politici del suo Comune. Poca cosa la redistribuzione delle deleghe, ma novità di assoluto rilievo in merito ai nuovi ingressi (e all’uscita). Restano al loro posto, con tutte le loro deleghe Franco Bordo (Ambiente, Mobilità e Commercio), Giorgio Cardil (Cultura, Turismo e Politiche giovanili), Emanuela Nichetti (Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica, Lavoro e Pari opportunità), Anastasie Musumary (Welfare e Coesione sociale). ilgiorno

Lamezia, Annalisa Spinelli e Tonia Rizzo scelte come nuovi assessori: a breve ingresso in Giunta - Lamezia, Annalisa Spinelli e Tonia Rizzo scelte come nuovi assessori: a breve ingresso in giunta - Lamezia Terme - Annalisa Spinelli e Antoinette Rizzo, detta Tonia, sono le nuove assessore comunali che il sindaco, Paolo Mascaro ha individuato e nominerà nei prossimi giorni. Entrambe, secondo quant ... lametino

Europee: Lazio, prime tensioni tra Forza Italia e Lega in vista del rimpasto in giunta regionale - Europee: Lazio, prime tensioni tra Forza Italia e Lega in vista del rimpasto in giunta regionale - È stata ufficializzata l'adesione a Forza Italia di un altro ex leghista: il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Pino Cangemi ... radiocolonna

Cangemi torna in Forza Italia. Tajani e Fazzone chiedono il rimpasto - Cangemi torna in Forza Italia. Tajani e Fazzone chiedono il rimpasto - Il consigliere ufficializza l’addio alla Lega e il ritorno in Forza Italia. Cambiano gli equilibri. Gli “azzurri” salgono a quota 7, il Carroccio scende a 1 ... ciociariaoggi