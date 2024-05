“Il nuovo bando per la gestione del Cpr di Milano attirerà ancora più sciacalli” | la denuncia del Naga

(Di martedì 21 maggio 2024) È ormai dimostrato che nei Cpr non vengono rispettati i diritti umani, eppure la Destra in campagna elettorale propone di costruire di nuovi con la scusa della sicurezza nelle città. Ma in realtà ilper ladi quello di via Corelli aè per un numero di posti inferiore all'attuale.

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato pubblicato il nuovo bando di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta . Operatori del mondo artistico e culturale possono presentare le proprie proposte per far parte del programma di attività di valorizzazione della Reggia di Caserta che avranno luogo da settembre 2024 a febbraio 2025. Il Museo promuove la sinergia con le istituzioni e le associazioni del territorio per sviluppare contenuti culturali in un’ottica di partecipazione, sperimentazione e innovazione, stimolando forme di progettualità condivisa. anteprima24

La Giunta ha approvato le linee di indirizzo del nuovo avviso pubblico che sarà pubblicato nelle prossime settimane e che, in linea con il precedente, consentirà di raccogliere manifestazioni d’interesse per lo svolgimento del servizio di sharing station based (a stallo fisso) a Milano e nella Città metropolitana fino al 31 dicembre 2026. Il sistema ‘station based’ è basato sulla presenza di stazioni in cui il noleggio viene avviato e concluso grazie al posizionamento delle Auto in stalli predefiniti. ilgiorno

Economia circolare, può rappresentare un importante motore di crescita economica - Economia circolare, può rappresentare un importante motore di crescita economica - Il bando, parte del PR FESR 2021-2027 (Programma Regionale del ... per il potenziamento degli impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti o la realizzazione di nuovi impianti. L’agevolazione ... quifinanza

Como, nuovo concorso in sanità: 100 assunzioni per tamponare la carenza di infermieri - Como, nuovo concorso in sanità: 100 assunzioni per tamponare la carenza di infermieri - Previsto a luglio un test unificato promosso da Asst Lariana in collaborazione con le altre aziende sanitarie del territorio, Valle Olona e Sette Laghi ... ilgiorno

Piano casa in Lombardia, housing social per redditi bassi - Piano casa in Lombardia, housing social per redditi bassi - per finanziare iniziative promosse dai soggetti pubblici e privati in grado di offrire nuove opportunità abitative per le famiglie a costi accessibili". Il bando, si legge in una nota di Palazzo ... ansa