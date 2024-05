Moreno tra la promozione di Ah Però Soda e il Premio Malafemmena

Moreno & Clementino saranno fuori con il nuovo singolo AH PERÒ SODA ( feat. Ada Reina ), dal 03.05 per Uma Records / Sony Music Italy, il nuovo singolo che segna il ritorno del rapper e freestyler nella scena urban italiana. Andiamo a saperne di più. “Ah PERÒ SODA ” di Moreno & Clementino feat. Ada Reina AH PERÒ SODA segna il ritorno di Moreno nella scena urban italiana. spettacolo.periodicodaily

Ah però sodà segna il ritorno di Moreno nella scena urban italiana, in collaborazione con Clementino e Ada Reina Ah però sodà segna il ritorno di Moreno nella scena urban italiana: il nuovo singolo, che vanta la collaborazione di Clementino e Ada Reina, sarà disponibile da venerdì 3 maggio per Uma Records / Sony Music Italy. In Ah però sodà, le barre taglienti del rapper e freestyler genovese incontrano l’iconico flow napoletano di Clementino e le sonorità di influenza latinoamericana di Ada Reina, che infondono al beat trascinante – realizzato insieme ai producer multiplatino MAX KLE1NZ e Jason Rooney – un mix elettrizzante di ritmi vibranti e melodie sensuali.

