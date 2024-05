Sanità | payback dispositivi medici - domani attesa Consulta dopo ricorsi al Tar

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - Un fardello di 1,2 miliardi pesa sulle aziende del settore dei dispositivi medici. E' la somma a cui ammontano gli sforamenti del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ma ci sono anche i 3 mld per l'arco 2019-2022, il temuto payback che nessun governo e nessuna legge di bilancio finora sono riusciti a risolvere. Il 2023 ha visto le aziende scendere anche in piazza a Roma in diverse occasioni contro il payback e fare tanti ricorsi.

