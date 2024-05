Pogacar fa cinquina vincendo da fenomeno la tappa delle polemiche | assolo straordinario in salita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia BEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 17.23 Incredibile quanto abbiamo visto. Pellizzari ha chiesto gli occhiali a Pogacar. Quest’ultimo non solo glieli ha dati, ma gli ha regalato anche la maglia rosa. Poi si sono abbracciati. 17.22 oggi i giovani italiani sono stati davvero bravi, non si può dire nulla.

17.09 Zana in coda al gruppetto maglia rosa, sta facendo fatica. Anche Piganzoli e Fortunato nel gruppo dei migliori, oltre ovviamente a Tiberi. 17.09 4 km all'arrivo. Tra 2000 metri inizierà l'Inferno. 17.08 Speranze ridotte all'osso per i quattro di testa.

