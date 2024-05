Terremoto Campi Flegrei - psicologi | Metafora di instabilit - spaventa

Il Terremoto nella zona dei Campi Flegrei e Napoli continua a fare paura: chi vive in zona sta vivendo giornate davvero complicate e la scorsa notte sono state centinaia le persone che hanno dormito... leggo

“La crisi sta continua ndo, la deformazione del suolo sta continua ndo con una velocità maggiore rispetto all’anno scorso. Se continua la deformazione del suolo e quindi della crosta continueranno anche i terremoti”. È l’analisi dello sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei del direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Mauro Di Vito , intervistato dal Fattoquotidiano. ilfattoquotidiano

Campi Flegrei, Manfredi: "Per l'Ingv trend invariato rispetto al passato" - campi Flegrei, Manfredi: "Per l'Ingv trend invariato rispetto al passato" - Dobbiamo convivere con questo fenomeno mantenendo la normalita'". Queste le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in merito alle scosse di terremoto che hanno colpito l'area dei campi Flegrei. notizie.tiscali

Campi Flegrei, il vertice con Meloni e i ministri - campi Flegrei, il vertice con Meloni e i ministri - Le parole che vengono ripetute sono paura, caos, rabbia. Questo il termometro della situazione a Pozzuoli. Le 150 cinquanta scosse ... opinione

Campi Flegrei, l'allarme dell'esperto: “Boom di angoscia e disturbi del sonno tra i bambini” - campi Flegrei, l'allarme dell'esperto: “Boom di angoscia e disturbi del sonno tra i bambini” - Armando Cozzuto, presidente dell’Ordine degli psicologi della Campania, interviene dopo la scossa di terremoto più forte registrata ieri ... iltempo