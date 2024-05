Chi ha segnato più gol agli Europei?

Max, nuovo Servizio Streaming Warner Bros. Discovery arriva in 20 Paesi Europei - Max, nuovo Servizio Streaming Warner Bros. Discovery arriva in 20 Paesi Europei - Il lancio di Max è segnato dal ritorno dell'attesissimo originale HBO House of the Dragon S2, che debutta su Max in Europa il 17 giugno. I titoli disponibili in streaming includono Dune: Part Two, che ... digital-news

Cristiano Ronaldo, nuovo record con il suo Portogallo: convocato per il suo sesto europeo di fila - Cristiano Ronaldo, nuovo record con il suo Portogallo: convocato per il suo sesto europeo di fila - CR7 entra, ancora una volta, nella leggenda. A 39 anni Cristiano Ronaldo si appresta a vivere l'11mo torneo internazionale della sua infinita carriera. corriereadriatico

Il vescovo di Pavia: «È l’ora delle scelte, andare a votare è necessario» - Il vescovo di Pavia: «È l’ora delle scelte, andare a votare è necessario» - segna in rosso la necessità di politiche sociali attente agli ultimi, richiama il valore della partecipazione alla vita democratica della città «e della nostra nazione, inserita nell’Unione Europea, ... laprovinciapavese.gelocal