Caivano | ennesimo rogo nella notte A fuoco scarti di ferro

Caivano: vendita di olio d’oliva contraffatto, I Carabinieri sequestrano quasi una tonnellata. Denunciata una 27enne Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”. E’ questo il reato a cui risponderà una 27enne di Afragola già nota alle forze dell’ordine.

