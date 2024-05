Gb e acqua inquinata - allarme escherichia coli nel Devon riaccende la polemica

Da Barcellona a Madrid arriva il riscatto di Rafa Nadal. Il mancino di Manacor trova il riscatto contro Alex De Minaur, colui che lo aveva sconfitto in Catalogna, superandolo con un ottimo 7-6 6-3 raggiungendo così gli ottavi di finale, dove affronterà l’argentino Pedro Cachin, bravo ad avere la meglio su Frances Tiafoe. “Sono felice – afferma Nadal in conferenza stampa – venivo da qualche giorno in cui era difficile pensare che sarei arrivato al terzo turno.

oasport