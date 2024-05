Prato - a Palazzo Banci Buonamici la mostra Ritmi d’arte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 - La Sala Biagi diospita fino a domenica 26 maggio “”, lacollettiva curata dall’Associazione culturale pratese “Il Castello”, da sempre punto di riferimento per il territorio, caratterizzata dall’amore e la cura per l’arte in tutte le sue forme, dalla poesia alla pittura, dalla scrittura alla musica. Per un’altra settimana la Sala deldella Provincia disarà animata da un’esplosione di colori e paesaggi in un affascinante viaggio artistico. L’Associazione “Il Castello” dal 2014 è anche casa editrice al servizio dei soci, che nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la pubblicazione di opere che spesso restano “nel cassetto”. Nella giornata di ...