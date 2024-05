Un morto e più di venti feriti per una turbolenza su un volo della Singapore Airlines

Negli ultimi anni, i viaggi in aereo sono sempre più caratterizzati da scossone e turbolenze, soprattutto “in aria chiara”. Come riferito dall’ Independent, nell’ultimo volo da Londra Heathrow a Singapore è avvenuto proprio questo fenomeno, che ha causato la morte di una persona e ha ferito circa 30 passeggeri. Ma cosa sono le turbolenze in aria chiara? Si tratta delle turbolenze più pericolose, perché non sono visibili ai radar.

ilfattoquotidiano