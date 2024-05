Dwayne Johnson vuole l' Oscar | irriconoscibile nella prima foto di The Smashing Machine

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 21 maggio 2024) La pellicola è ladiretta da Benny Safdie senza il fratello Josh ed è prodotta dalla casa di produzione A24 A24 ha diffuso in streaming unaufficiale diin The, pellicola diretta da Benny Safdie in solitaria e senza l'ausilio del fratello Josh dopo la loro annunciata "separazione". L'attore appare davvero; il fisico è statuario come sempre ma a stupire è la piccola chioma di capelli esibita dall'attore che notoriamente sfoggia da anni il suo look calvo. Data la casa di produzione e il regista coinvolti, non ci stupiremmo se l'ex-wrestler puntasse aglie più in generale alla stagione dei premi.interpreta il leggendario lottatore di MMA Mark ...