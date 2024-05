Leo Gassmann | Protestare è un diritto Viviamo in un periodo storico molto difficile - sull’orlo di un’Apocaliss - e la pace è un tema importante

Il cantautore romano Leo Gassmann ritorna con il nuovo singolo “Take That”, un brano divertente, scanzonato e dal sapore primaverile, perfetto da ballare. Il singolo è scritto da Leo assieme a Marco Rissa dei TheGiornalisti (si tratta della terza collaborazione) ed è prodotto dai Room9. “Take That” è una canzone che si ispira alle sonorità anni ’80, in cui Leo racconta di un sentimento d’amore altalenante.

