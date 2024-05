Grande Fratello - la dedica speciale di Letizia Petris a Perla Vatiero | Sei pura e starti lontano mi fa male

Tra poche settimane inizierà ufficialmente la stagione estiva, la Alfonso Signorini e la Grande macchina del Grande Fratello non hanno alcuna intenzione di fermarsi. In queste ore, infatti, hanno preso ufficialmente il via i nuovi casting per la prossima edizione del reality show più conosciuto della tv. Signorini cerca i nuovi concorrenti del Grande Fratello: al via i casting Il Grande Fratello si prepara così a tornare con una nuova edizione a partire dalla prossima stagione televisiva, e Alfonso Signorini, riconfermato alla guida del reality, è attivamente a caccia dei prossimi nuovi concorrenti che saranno ospitati nella spiatissima Casa.

blogtivvu