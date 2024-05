Euro 2024 - i pre-convocati della Slovenia | c’è anche Ilicic

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) Lasi candida ad un ruolo da outsider a. Il Ct Matjaz Kek ha pubblicato una una lista di 30 nomi per le pre convocazioni dell’peo: spicca la presenza dell’ex Atalanta Josip, che ora gioca nel Maribor. Presenti altri calciatoriserie A, come Bijol e Lovric dell’Udinese, eserie B, vedi StojanovicSamp, Kurtic del Sudtirol e Mlakar del Pisa. Laè inserita nel girone C con Inghilterra, Danimarca e Serbia. L’elenco deiPortieri: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel Nicosia), Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpia Lubiana). Difensori: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blazic (Lech Poznan), David Brekalo (Orlando City), ...