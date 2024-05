Greta Rossetti - la mamma interviene dopo le pesanti insinuazioni su lei e Sergio

E’ guerra social tra le famiglie di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. I due attuali concorrenti del Grande Fratello sembrano aver instaurato un feeling molto stretto all’interno della Casa. Ma da fuori in primis la famiglia di Greta non sarebbe del tutto contenta. Qualche giorno fa infatti il Fratello, Josh Rossetti, durante un’intervista aveva svelato il perché non gradiva Sergio.

