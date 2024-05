Liguria - Salvini a Genova per la posa del primo cassone della diga foranea

(Di martedì 21 maggio 2024)– Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo(foto) sarà adurante il prossimo weekend per assistere alladel. Appuntamento fissato per venerdì 24 maggio, nel pomeriggio. Lo ha comunicato il suo staff. L'articolo L'Opinionista.

Doveva essere una festa, una gioia. Una gita scolastica su una Nave da crociera , tra le più belle della grande flotta italiana. E invece quella gita è diventato un incubo per una studentessa di soli 19 anni. Un incubo, uno stupro , la difficoltà di parlarne al comandante della Nave prima e alla polizia e infine gli arresti: tre giovani uomini francesi in manette. gazzettadelsud

Salvini e la riforma della giustizia: “Spero che arrivi entro giugno” - salvini e la riforma della giustizia: “Spero che arrivi entro giugno” - È tempo di Europee. E di campagna elettorale. Il vicepremier Matteo salvini non perde tempo. Gli argomenti trattati spaziano dall’attualità alla politica interna, con un occhio attento a cosa succede ... opinione

Una ventina di eventi culturali in pochi mesi: anche Genova alimenta i Fineco Days - Una ventina di eventi culturali in pochi mesi: anche genova alimenta i Fineco Days - Non solo consulenza finanziaria. L'evoluzione di Fineco si vede anche grazie agli eventi che promuovono la cultura, come spiega Claudio Dellepiane, area manager Fineco Bank Liguria : 'Abbiamo sempre.. virgilio