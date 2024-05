Modena - ufficiale | Andrea Catellani è il nuovo direttore sportivo

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Con un comunicato firmato dal presidente Carlo Rivetti, ilha ufficializzato il sostituto di Davide Vaira.passa dalla scrivania di responsabile del settore giovanile a quella di, in poco meno di un solo anno dal suo ritorno in gialloblù da dirigente: “Ringrazio la famiglia Rivetti e il club - ha detto- sin dal primo giorno ho sentito la fiducia e l’affetto dell’ambiente tutto. Voglio ripagare con il lavoro sul campo”. La sua presentazione è prevista venerdì 24 maggio alle ore 15 allo stadio Braglia. Anche il presidente Rivetti ha rilasciato alcune parole: “La nostra prima scelta è stata puntare su di lui. Il perfetto connubio tra il continuo processo di crescita e investimenti, che la ...

