Golf - PGA Championship 2024 | montepremi e prize mone - quanti soldi per il vincitore

(Di martedì 21 maggio 2024) Ildel PGA, secondo Major della stagione in programma dal 16 al 19 maggio sul percorso del ValhallaClub di Louisville in Kentucky. Grande attesa per scoprire chi si porterà a casa il titolo, con il numero uno del mondo Scottie Scheffler tra i grandi favoriti insieme al campione in carica Brooks Koepka e Rory McIlroy,dell’ultima edizione del torneo disputata a Valhalla nel 2014. In palio ci sono anche cifre da capogiro, che ogni anno puntano sempre più verso l’alto. Nel caso del PGAilatteso è uguale a quello dell’edizione 2023 e cioè pari a 17,5 milioni di dollari. Cifre che comunque nelle giornate finali potrebbero sempre subire qualche ritocco e non certo per difetto. Di seguito il ...