Calvé - l?antropologa Villa | Barbecue ha origini preistoriche

(Adnkronos) – Da sempre, condividere il cibo va ben oltre il semplice nutrirsi: è un'esperienza sociale che crea legami. Calvé, in occasione degli Uefa euro 2024TM e in qualità di Official BBQ Partner della manifestazione, incoraggia la creazione di questi legami grazie all’amore condiviso che le persone hanno per il cibo. E quale miglior pasto […] L'articolo Da Calvé la campagna ‘E’ tempo di barbecue, mettiti in gioco’ proviene da Webmagazine24.

webmagazine24

Roma, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Da sempre, condividere il cibo va ben oltre il semplice nutrirsi: è un’esperienza sociale che crea legami. Calvé, in occasione degli Uefa euro 2024TM e in qualità di Official BBQ Partner della manifestazione, incoraggia la creazione di questi legami grazie all?amore condiviso che le persone hanno per il cibo. E quale miglior pasto per celebrare l?arrivo dell?evento calcistico dell?anno e riunire tutti gli appassionati (e non), se non un conviviale e festoso barbecue? È questo il concetto al centro della nuova campagna ‘E’ tempo di barbecue, mettiti in gioco’ di Calvé, che promuove la gioia di stare insieme: una sensazione che accomuna il buon cibo e il calcio, specialmente durante le partite, quando milioni di tifosi si radunano entusiasti per tifare la propria squadra.

calcioweb.eu