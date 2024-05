Morta dopo un malore a soli 25 anni | dai genitori di Giorgia il primo defibrillatore per il paese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 21 maggio 2024) Castelli Calepio. Per cercare di evitare tragedie simili a quella costata la vita alla loro figlia, attraverso una raccolta fondi idiManenti hanno donato ai propri concittadini ildel. L’apparecchio è stato inaugurato sabato (18 maggio) in occasione del secondo memorial per la sfortunata ragazza, deceduta l’otto settembre del 2022 a25in seguito a unimprovviso che l’aveva colpita mentre era all’esterno della Mega Srl di via Tasso, l’azienda fondata da suo nonno Clemente e dove la ragazza aveva iniziato a lavorareil diploma. Sabato iChiara e Omar, con il fratello Alex, insieme agli organizzatori e i volontari erano già attivi dalla mattina ...