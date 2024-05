(Di martedì 21 maggio 2024) Firenze, 21 maggio 2024 - Cultura di quartiere. Promuovere l'incontro e la socialità attraverso concerti, cinema e workshop tematici è da anni il cuore dell'impegno di Ergonauth, l'agenzia creativa che da domani riporta in vita insieme alle associazioni di Campo di Marte un altro spazio della città: dopo tre anni di pausa, "La", il giardino pubblico di, riapre le porte neiestivi con una programmazione ampia e diversificata, che alterna spettacoli dal vivo a film sotto le stelle, talk su tipografia e recupero di biciclette. Ogni lunedì e mercoledì, la cooperativa RainbowLab coinvolgerà i bambini di età compresa trae dieci anni con momenti ludici, mentre attraverso il progetto psicologico InEquilibrio si rivolgerà alla fascia compresa tra sette e quattordici con attività mirate ...

La Montagnola, a Coverciano quattro mesi di eventi per tutte le età - La montagnola, a coverciano quattro mesi di eventi per tutte le età - Dopo una pausa di tre anni, riapre lo spazio estivo all'interno del giardino pubblico di coverciano con un programma di concerti in acustico, workshop su tipografia e serate di cinema, a cura dell'age ... lanazione

Spazi estivi a Firenze, dopo tre anni riapre La Montagnola nei giardini di Coverciano - Spazi estivi a Firenze, dopo tre anni riapre La montagnola nei giardini di coverciano - Dopo una pausa di tre anni, mercoledì 22 maggio riapre “La montagnola”, lo spazio all’interno del giardino pubblico a coverciano, con un ricco programma di eventi, da maggio a settembre (tra via Salvi ... 055firenze

Cinema sotto le stelle, cibo e laboratori: a Coverciano torna lo spazio estivo della Montagnola - Cinema sotto le stelle, cibo e laboratori: a coverciano torna lo spazio estivo della montagnola - Dopo una pausa di tre anni, mercoledì 22 maggio “La montagnola” - lo spazio all’interno del giardino pubblico a coverciano - riapre e torna a brillare con un ricco programma di eventi, da maggio a ... firenzetoday