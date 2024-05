Rino Barillari , celebre fotoreporter, è stato aggredito nel pomeriggio del 21 maggio da Gérard Depardieu nei pressi dell’Harry’s Bar, in via Veneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, e Barillari ha successivamente raccontato l’accaduto mentre si trovava al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie, puntando il dito contro l’attore francese. thesocialpost

“ Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79”. Quando Rino Barillari racconta all’Adnkronos l’aggressione subita nel pomeriggio di martedì da Gerard Depardieu , a Roma in uno dei locali della storica via della Dolce vita romana, ha ancora la voce rotta dallo spavento. Sembra essere tornati negli anni d’oro con i divi protagonisti di grandi passerelle ma anche di grandi liti coni paparazzi. secoloditalia

Rino Barillari picchiato da Depardieu, l’aggressione dopo le foto in via Veneto - Rino barillari picchiato da Depardieu, l’aggressione dopo le foto in via Veneto - Nel tentativo di liberarsi, barillari è stato prima colpito da del ghiaccio lanciato dall’attore, e successivamente Depardieu lo ha colpito con tre pugni al volto, scaraventandolo a terra. Il titolare ... blitzquotidiano

La foto, Gerard Depardieu e l'aggressione al paparazzo Barillari. "Mi ha sferrato tre pugni" - La foto, Gerard Depardieu e l'aggressione al paparazzo barillari. "Mi ha sferrato tre pugni" - La lite nel prestigioso Harry's Bar di via Veneto a Roma. L'attore francese avrebbe aggredito e preso a pugni il "king" dei paparazzi, Rino barillari ... ilgiornale

