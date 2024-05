Napoli - Manna e il toto allenatore | parla anche Ceccarini

Ha parlato soprattutto del Napoli Niccolò Ceccarini, direttore del sito www.tuttomercatoweb.com, intervenendo a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Osimhen non si discute, è un top player e la stagione difficile non lo deprezza. Il Napoli chiede 120 milioni di euro per trattare la sua cessione, la base è quella e De Laurentiis non accetterà sconti.

terzotemponapoli

Niccolò Ceccarini, ha rivelato l’obiettivo numero uno del Napoli per la prossima sessione di calciomercato. De Laurentiis ha le idee chiare. Il Napoli pianifica le operazioni di calciomercato in vista della prossima stagione. Come rivelato nell’editoriale di Niccolò Ceccarini su TMW, l’obiettivo principale degli azzurri è quello di assicurarsi un nuovo bomber di razza per sostituire Victor Osimhen, il cui futuro sembra essere lontano dal Vesuvio.

napolipiu