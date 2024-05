Santangelo - nuovo sopralluogo su cantiere ospedale | lavori procedono spediti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 21 maggio 2024) Maddaloni. «Neldi stamattina ho constatato con mano come iall’proseguono in maniera spedita secondo quanto previsto dal cronoprogramma stilato con il direttore dell’Asl Blasotti e con il sindaco di Maddaloni De Filippo. La visita aldell’è stata l’occasione per incontrare la dott.ssa Iolanda Enea, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina / Pneumologia e dell’accettazione di pronto soccorso. Con lei ho scambiato qualche battuta suialla struttura registrando grande entusiasmo per il potenziamento dell’che stiamo portando avanti. Lei, come tutto il personale, è entusiasta della riqualificazione in atto che nell’immediato futuro porterà ad avere una struttura moderna, accogliente e funzionale per ...