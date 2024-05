GUIDA TV 21 MAGGIO 2024 | CHIUDE MARCONI - IL VOL - CHIAMBRET -I, LE I -NE, I TALK POLITICI

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 21.5.24, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo Fiction RAI2 Un uomo sopra la legge Film RAI3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi Varietà RETE4 E’ sempre Cartabianca Attualità CANALE5 Il Volo – Tutti per uno Musica ITALIA1 Le Iene 2024 Infotainment LA7 Di martedì Attualità REALTIME Primo Appuntamento Docureality CIELO Security Film TV8 Alessandro Borghese – Celebrity Chef Docureality NOVE Terminator 3 – Le macchine ribelli Film ascoltitv

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "The Collective", un film d'azione con Don Johnson e Ruby Rose. La trama segue un misterioso gruppo di assassini che deve fare affidamento su una giovane recluta per rintracciare una pericolosa rete di trafficanti di esseri umani. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, c'è "The Lobster", un film di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell e Rachel Weisz.

