Rapper 17enne si spara per errore mentre gira un video musicale in diretta social

Stava girando un video musicale per i social usando una pistola vera. Si è sparato accidentalmente ed è morto. Questo il tragico incidente accaduto al Rapper Rylo Huncho, 17 anni. Siamo in Virginia. Il ragazzo, vero nome secondo The Direct Raleigh Freeman III, ha postato una story nella quale mostrava una pistola agitandone la canna e mostrando laser e torcia.

