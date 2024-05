La riscossa del Lambrusco Grasparossa | il nostro viaggio emiliano tra i filari del vino selvaggio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 21 maggio 2024) Il pretesto lo offre l’ultima edizione di Vini d’Italia, dove per la prima volta si assegnano i Tre Bicchieri a un“dal corredo aromatico ampio, frutti di bosco come ribes e mirtillo in evidenza, cenni di pepe bianco e di mentuccia”, ricco al gusto “con la carbonica viva, corpo bilanciato che allunga sul finale di eleganza”. È il premio alCastelvetro Vini del Re ’22 della Cantina Sociale Settecani ma anche un traguardo per il comprensorio, il riconoscimento per quel manipolo di produttori che con amore e consapevolezza si dedica al“scuro” della tradizione modenese. Mai semplice da sdoganare oltreconfine, specie sul fronte della qualità.che riempie il bicchiere e la campagna di spuma e di colore, rosso cangiante nel tinteggiare i paesaggi ...