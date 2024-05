Prima Categoria La Castelfrettese ripartirà con un nuovo allenatore - dopo quattro mesi ai saluti con Alessandro Carta

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 21 maggio 2024) Subentrato a metà gennaio la sua professionalità non è stata sufficiente per evitare la delusione della retrocessione dalla Promozione CASTELFERRETTI, 21 maggio 2024 – Terminal’avventura dialla guida della. Le parti si sono separate in modo consensuale nella consapevolezza reciproca di aver operato con impegno e abnegazione per la causa dei frogs. Subentrato a metà gennaio con la squadra invischiata nei bassifondi della classifica, al 55ennelaziale, ma fanese d’adozione, non sono bastati l’infaticabile lavoro e l’indiscussa professionalità per evitare la delusione della retrocessione dalla Promozione, maturata a causa della sconfitta al Benelli di Pesaro contro il Vismara. “Al popolare ‘Ciccio’ – è ...