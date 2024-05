Anziana morta dopo il volo dalla finestra - partito il processo nei confronti della colf

La donna è stata fermata ieri sera, la sua posizione è in corso di accertamento. La madre, Giovanna Paola Scatena, sarebbe morta per strangolamento .Continua a leggere fanpage

nove giorni trascorsi in bilico tra la vita e la morte, poi la notizia peggiore. Non ce l’ha fatta Agnese Quarena, la 77enne di Gavardo che lo scorso 27 aprile era stata Investita da un’auto nella frazione di Sopraponte, a pochi passi da casa sua. L’Anziana l’altro ieri ha smesso di vivere in un letto della Rianimazione dell’ospedale Civile in città, dove era stata ricoverata in condizioni drammatiche.

ilgiorno