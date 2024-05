Meno del 2% del gas importato oggi in Italia è russo

Una mostra rende omaggio a uno dei personaggi di animazione più amati, in Italia e nel mondo. Mai uscito dalle programmazioni tv, ha tenuto incollate allo schermo ben tre generazioni di fans. Lo storico anime giapponese Lady Oscar compie 45 anni e per festeggiare questo importante traguardo WOW Spazio Fumetto dedica all’affascinante comandante delle guardie reali Oscar François de Jarjayes un’esposizione celebrativa. iodonna

Cesanio Maderno (Monza e Brianza), 20 maggio 2024 – Novanta millimetri di pioggia in meno di sessanta minuti. Una vera Bomba d’acqua sul Cesano Maderno, oggi pomeriggio poco prima delle 14. "Sono caduti 90 millimetri d’acqua in meno di un’ora, una cosa impressionante, sembrava di essere in mezzo ad una tempesta monsonica, di fronte ad eventi del genere ci si trova completamente spiazzati” , racconta il sindaco Gianpiero Bocca, che ieri pomeriggio si è mosso sul territorio con Protezione civile, Vigili del fuoco e Polizia locale per individuare le situazioni più critiche.

ilgiorno