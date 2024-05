Tarquinia - Giulivi | Sposetti ha scarsa memoria | sull’ambiente tante battaglie vinte

Tarquinia (VT), 19 maggio 2024 – “Commercio e sport sono i due temi che saranno affrontati nei prossimi incontri dal candidato sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, alla sede dell’associazione Demos, al civico 2 di piazza Duomo. Il primo appuntamento è in agenda il 20 maggio, alle 21, con i commercianti”. E’ quanto si legge in un comunicato della coalizione Sposetti sindaco “Sarà l’occasione per ascoltarne esigenze e problematiche – afferma il candidato sindaco di Alleanza Verdi Sinistra, Lista Civitas Francesco Sposetti sindaco, Movimento 5 Stelle e Pd -.

ilfaroonline

Tarquinia, 18 maggio 2024 – “Il confronto è il sale della democrazia”: lo afferma il candidato sindaco del centrosinistra Francesco Sposetti, che ha accettato l’invito di partecipare all’incontro organizzato da Semi di Pace il 23 maggio alla Cittadella, alle 17,30, sede dell’associazione. “Ho accettato molto volentieri la proposta pervenuta da Semi di Pace per un “faccia a faccia ” tra i candidati sindaci – prosegue Francesco Sposetti -.

ilfaroonline