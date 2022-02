Netflix, che regalo speciale per gli utenti: non potete perdere nulla (Di lunedì 21 febbraio 2022) . I prossimi mesi saranno decisivi anche per battere la concorrenza Non di sole fiction vivono gli utenti delle piattaforme streaming e gli operatori del settore lo sanno bene. Anche in casa Netflix che pure, con i suoi investimenti e le sue proposte, continua a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . I prossimi mesi saranno decisivi anche per battere la concorrenza Non di sole fiction vivono glidelle piattaforme streaming e gli operatori del settore lo sanno bene. Anche in casache pure, con i suoi investimenti e le sue proposte, continua a L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

zerocalcare : Per gli indignati e offesi che sentono di dovermi dire che non mi leggeranno mai più, iddio mi è testimone che ho d… - NetflixIT : Pensavate che “Fedeltà” di Marco Missiroli sarebbe rimasto solamente sulla carta? Beh non è così, preparatevi perch… - Perplexity_is : RT @bordoni_russia: Uno dei generi più gustosi di questo periodo surreali è la fanta cronaca non solo di quello che succederà, ma anche di… - ovxymorique : In che senso Peaky Blinders non esce su Netflix non scherziamo - huchukato : Tv su Netflix: “Nel tuo futuro vedo una crostata di fragole” Telefono Android: “Ecco alcune ricette che ho trovato” -