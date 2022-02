Morte Mandia a New York: continuano le indagini (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una tragedia incomprensibile che continua a scuotere l’opinione pubblica: il mistero sulla Morte del giovanissimo Claudio Mandia a New York non è ancora stato risolto. Il ragazzo, originario di Battipaglia ma negli Stati Uniti da ormai 3 anni, è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì scorso: a ritrovarlo i suoi compagni di dormitorio dell’E.F. Academy. Circostanze misteriose e sulle quale le forze dell’ordine statunitensi stanno ancora indagando. Ai colleghi del Mattino, lo zio di Claudio, Pietro Benesatto, ha raccontato come il nipote non soffrisse di alcuna malattia: “Claudio non era malato, era sanissimo i medici dovranno appurare cosa è accaduto. Claudio ieri avrebbe dovuto festeggiare il suo diciottesimo compleanno ed invece è deceduto”. Una festa trasformatasi in tragedia: il venerdì mattina avevano raggiunto New ... Leggi su zon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una tragedia incomprensibile che continua a scuotere l’opinione pubblica: il mistero sulladel giovanissimo Claudioa Newnon è ancora stato risolto. Il ragazzo, originario di Battipaglia ma negli Stati Uniti da ormai 3 anni, è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì scorso: a ritrovarlo i suoi compagni di dormitorio dell’E.F. Academy. Circostanze misteriose e sulle quale le forze dell’ordine statunitensi stanno ancora indagando. Ai colleghi del Mattino, lo zio di Claudio, Pietro Benesatto, ha raccontato come il nipote non soffrisse di alcuna malattia: “Claudio non era malato, era sanissimo i medici dovranno appurare cosa è accaduto. Claudio ieri avrebbe dovuto festeggiare il suo diciottesimo compleanno ed invece è deceduto”. Una festa trasformatasi in tragedia: il venerdì mattina avevano raggiunto New ...

