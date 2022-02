MEDION ERAZER MD88087 | arriva il bundle per il gaming

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 21 febbraio 2022)ha presentato il nuovopensato appositamente per il. Scopriamo tutti i prodotti inclusi, la multinazionale tedesca di proprietà del Gruppo Lenovo, è il nuovo nome nell’elettronica di consumo leader nella produzione di computer e notebook studiati per il. A gennaio la società aveva presentato il suo nuovo notebook da, ilDEPUTY P25. Dotato di processore AMD Ryzen 7 5800H e NVIDIA GeForce RTX 3060, sicuramente può far tremare la concorrenza. Oggi però andiamo a vedere il, composto da ben quattro accessori e pensato appositamente per il ...