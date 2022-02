Manuel Bortuzzo assente in studio al GF Vip a causa del Covid (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’assenza di Manuel Bortuzzo al GF Vip Stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 alcuni hanno notato l’assenza di Manuel Bortuzzo in studio, pronto a sostenere la sua fidanzata Lulù Selassié. L’ex gieffino purtroppo non ha potuto prendere parte all’appuntamento odierno a causa del Covid. Come da lui stesso fatto sapere sui social L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’assenza dial GF Vip Stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 alcuni hanno notato l’assenza diin, pronto a sostenere la sua fidanzata Lulù Selassié. L’ex gieffino purtroppo non ha potuto prendere parte all’appuntamento odierno adel. Come da lui stesso fatto sapere sui social L'articolo proviene da Novella 2000.

