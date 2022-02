Maggio torna a giocare: ufficiale la firma con il Vicenza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiChristian Maggio torna a giocare. L’ex capitano di Napoli e Benevento ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 con il Vicenza, club con cui aveva iniziato la sua carriera, che ha dato l’annuncio in serata. Quarant’anni compiuti l’11 febbraio, Maggio era rimasto fermo dopo l’esperienza a Lecce della scorsa stagione: “La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christian Maggio, sino al 30 giugno 2022, il quale sosterrà domani le visite mediche per poi aggregarsi, da mercoledì, alla squadra biancorossa. Maggio, terzino destro originario di Montecchio Maggiore, nell’ultima stagione ha disputato 8 partite in Serie A con il Benevento, concludendo il campionato con il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiChristian. L’ex capitano di Napoli e Benevento ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 con il, club con cui aveva iniziato la sua carriera, che ha dato l’annuncio in serata. Quarant’anni compiuti l’11 febbraio,era rimasto fermo dopo l’esperienza a Lecce della scorsa stagione: “La società LRcomunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christian, sino al 30 giugno 2022, il quale sosterrà domani le visite mediche per poi aggregarsi, da mercoledì, alla squadra biancorossa., terzino destro originario di Montecchiore, nell’ultima stagione ha disputato 8 partite in Serie A con il Benevento, concludendo il campionato con il ...

