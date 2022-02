Lite shock negli studi di Maria De Filippi | “non toccarmi | esci da qui!”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Uno scontro acceso si consuma all’interno deglidiDe. Ecco chi sono i protagonisti dellae cos’è accaduto E’ guerra aperta tra due protagonisti di Amici 21! Nelle ultime ore e a seguito del consueto live domenicale del programma, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli litigano furiosamente. A far scoppiare la scintilla, l’atteggiamento di Zerbi nei confronti della Pettinelli che, al termine della puntata, irrompe nella sala di canto della Prof. durante una conversazione con uno dei suoi alunni. Zerbi è infuriato, si scaglia contro la Pettinelli e, duramente, afferma: “Per colpa tua il tuo alunno sta piangendo!” – dichiara Zerbi facendo riferimento al cantante Giò Montana al quale è stato impedito di esibirsi nelle cover per dare priorità agli inediti. Montana, infatti, a seguito della sua scarsa ...

Advertising

HESMYLFINELINE : @nscscriverepriv AMO HO RECUPERATO TUTTO SONO RIMASTA SOTTO SHOCK anche perché amore mi sembra di capire che oltre… - offerte_oggi : ?? Samsonite Lite-Shock Spinner M Valigia, 69 cm ?? A soli 326,09€ invece di 439,00€ (-25%) ??… - SuperOfferteXyz : ?? Samsonite Lite-Shock Spinner M Valigia, 69 cm ?? A soli 326,09€ invece di 439,00€ (-25%) ??… - sophocata : questi due staranno limonando di fronte a pan bauletto sotto shock e noi vediamo questi due alla loro ennesima lite… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite shock

SoloGossip.it

... e Soleil Sorge, mostrando una complicità ritrovata con la venezuelana, per poi avere una... "Tu e Alex Belli..." In confidenza con Sophie, infatti, princess Jessica svela sottol'effusione ......AL GIF VIP Delia Duran e Soleil Sorge si sono rese nuovamente protagoniste al Grande ... Soleil dopo lacon Alex Belli/ "Dirò che ero ubriaca e non ricordo nulla" BACIO TRA DELIA E SOLEIL, ...Uno scontro acceso si consuma all’interno degli studi di Maria De Filippi. Ecco chi sono i protagonisti della lite e cos’è accaduto E’ guerra aperta tra due protagonisti di Amici 21! Nelle ultime ore ...Uomini e Donne Anticipazioni, lite shock in studio: la redazione costretta ad intervenire per separarli; cosa è successo nell’ultima registrazione. Nuova registrazione turbolenta per quanto riguarda ...