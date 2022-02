L’Inter alza la voce: proteste per il primo gol del Sassuolo [VIDEO] (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ crisi Inter. Un altro passo falso della squadra di Simone Inzaghi, la 26esima giornata del campionato di Serie A ha regalato il blitz del Sassuolo a San Siro. La partita si è conclusa sul risultato di 0-2, le reti sono state realizzate da Raspadori e Scamacca. Si tratta di un passo falso pesantissimo dei nerazzurri per la corsa scudetto. Al termine della partita si sono scatenate le proteste da parte dei nerazzurri per un episodio decisivo per il risultato finale. Dubbi sul gol del vantaggio del Sassuolo. Calhanoglu perde palla sulla trequarti dopo un intervento al limite di Berardi. Tutto regolare per Fourneau che convalida il gol, L’Inter protesta per un possibile fallo. vorrei altresì un commento su questo possesso di Hakan “Il Turco” Calhanoglu @farted94 pic.twitter.com/t3Vn3CXZEd — Filippo (@PippoSoloDiNome) ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ crisi Inter. Un altro passo falso della squadra di Simone Inzaghi, la 26esima giornata del campionato di Serie A ha regalato il blitz dela San Siro. La partita si è conclusa sul risultato di 0-2, le reti sono state realizzate da Raspadori e Scamacca. Si tratta di un passo falso pesantissimo dei nerazzurri per la corsa scudetto. Al termine della partita si sono scatenate leda parte dei nerazzurri per un episodio decisivo per il risultato finale. Dubbi sul gol del vantaggio del. Calhanoglu perde palla sulla trequarti dopo un intervento al limite di Berardi. Tutto regolare per Fourneau che convalida il gol,protesta per un possibile fallo. vorrei altresì un commento su questo possesso di Hakan “Il Turco” Calhanoglu @farted94 pic.twitter.com/t3Vn3CXZEd — Filippo (@PippoSoloDiNome) ...

