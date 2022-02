Lazio, con l’Udinese solo pari. Ansia per Pedro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Chissà se… la Lazio si interroga su quello che poteva essere. Con Immobile, senza l’infortunio di Pedro, con qualche cambio in più in panchina. Con l’Udinese sarebbe andata meglio? Chi lo sa. A Udine finisce 1-1 ma poteva a finire in ogni modo e nessuno avrebbe potuto dire niente. La partita è stata in bilico e si è chiusa con un punto a testa, poco utile alla Lazio per inseguire il sogno Champions, ma importante per restare in corsa per l’Europa. E’ soddisfatto Sarri, che vede il bicchiere mezzo pieno: “È una delle partite di tutta la stagione che mi ha più soddisfatto. C’erano tutte le componenti per andare in difficoltà. Le assenze, il gol preso, l’infortunio di Pedro, la squadra stanca dopo giovedì hanno pesato. Ci potevano creano difficoltà enormi. Fino al 75esimo potevamo essere anche avanti nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) Chissà se… lasi interroga su quello che poteva essere. Con Immobile, senza l’infortunio di, con qualche cambio in più in panchina. Consarebbe andata meglio? Chi lo sa. A Udine finisce 1-1 ma poteva a finire in ogni modo e nessuno avrebbe potuto dire niente. La partita è stata in bilico e si è chiusa con un punto a testa, poco utile allaper inseguire il sogno Champions, ma importante per restare in corsa per l’Europa. E’ soddisfatto Sarri, che vede il bicchiere mezzo pieno: “È una delle partite di tutta la stagione che mi ha più soddisfatto. C’erano tutte le componenti per andare in difficoltà. Le assenze, il gol preso, l’infortunio di, la squadra stanca dopo giovedì hanno pesato. Ci potevano creano difficoltà enormi. Fino al 75esimo potevamo essere anche avanti nel ...

Advertising

gualtierieurope : Il #PNRR è un’opportunità unica per #Roma che dobbiamo cogliere tutti insieme. Domani con i Ministri Giovannini, Ga… - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, il commento di #Sarri dopo il pareggio con l’@Udinese_1896 - OptaPaolo : 11 - Mattia #Zaccagni ha partecipato attivamente a 11 reti in questo campionato (quattro gol e cinque assist con la… - pinocerboni : RT @Capo1974: #SkySport:@OfficialASRoma pareggia in rimonta contro il Verona(9°)con 10 assenti giocando male e #Mourinho è sotto esame..la… - giorgio57123643 : @PaUsai @lucademaria2000 @capuanogio ahah certo juve lazio e milan sempre con gli aiutini arbitrali..chissà xchè, s… -