In Regno Unito è “liberi tutti”: addio alle restrizioni, oggi l’annuncio di Johnson (Di lunedì 21 febbraio 2022) Londra, 21 feb — «liberi tutti» anche in Regno Unito, dove oggi il primo ministero Boris Johnson annuncerà la fine di tutte le «restrizioni legali» a contrasto del Covid ancora in vigore. Il via libera comprende anche lo stop dell’obbligo di quarantena per chi risulta positivo al test, nell’ottica di una convivenza con il coronavirus che consenta a tutta la popolazione di ritornare alla normalità pre-pandemia. La riunione dell’esecutivo è in corso in questi attimi, all’indomani della notizia della positività al virus della regina Elisabetta II «con sintomi lievi simili al raffreddore». Successivamente, il premier Johnson riferirà in Parlamento, per poi dare l’annuncio ufficiale in conferenza stampa. Il Regno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Londra, 21 feb — «» anche in, doveil primo ministero Borisannuncerà la fine di tutte le «legali» a contrasto del Covid ancora in vigore. Il via libera comprende anche lo stop dell’obbligo di quarantena per chi risulta positivo al test, nell’ottica di una convivenza con il coronavirus che consenta a tutta la popolazione di ritornare alla normalità pre-pandemia. La riunione dell’esecutivo è in corso in questi attimi, all’indomani della notizia della positività al virus della regina Elisabetta II «con sintomi lievi simili al raffreddore». Successivamente, il premierriferirà in Parlamento, per poi dareufficiale in conferenza stampa. Il...

