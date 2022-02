Gualtieri | con Pnrr menù ricco | enorme responsabilità per passo avanti

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “I tre grandi assi che Roma seguirà per il suo piano di rilancio sono coincidenti con quelli del, e sono sviluppo intelligente e innovazione, sostenibilità e inclusione. E poi ci sono gli obiettivi trasversali, come l’importante clausola giovani e donne a cui si dovrà destinare una quota minima del 30%”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo al convegno ‘Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’ all’Auditorium di Roma. Le risorse deldestinate alla Capitale, ha sottolineato, “si affiancano a interventi che cadono su Roma anche se gestiti da altri enti.” “Un ‘menu’ moltoche ci carica di una grandissimae capacità di attuazione e realizzazione nei tempi, trasferendo quella logica e ...

Roma, 21 feb - "Molto importante il rinnovo green della flotta TPL, con le risorse del Pnrr potremo acquistare 411 autobus elettrici e dotarci dei tre depositi e delle infrastrutture per gestire la mo ...All'Auditorium Parco della Musica stamattina si è tenuto l'evento «Italia Domani - Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza», il ciclo di incontri ...