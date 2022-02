Governo, Salvini: nessuna guerriglia, solo emendamenti approvati (Di lunedì 21 febbraio 2022) La maggioranza non ha problemi di tenuta, "io guardo ai risultati e la scorsa settimana ne abbiamo ottenuti, anche per merito della Lega. Se poi il Parlamento approva in commissione qualche ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) La maggioranza non ha problemi di tenuta, "io guardo ai risultati e la scorsa settimana ne abbiamo ottenuti, anche per merito della Lega. Se poi il Parlamento approva in commissione qualche ...

Advertising

LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI PREPARA L’INCONTRO CON DRAGHI: “GRANDE SODDISFAZIONE PER DECRETO ENERGIA E RIFORME, PREOCCUPANO G… - lucianonobili : Il governo che @matteorenzi e @italiaviva SOLI CONTRO TUTTI - anche contro di te che ripetevi che la crisi era da i… - TNannicini : Con la Lega è una maggioranza d’emergenza da lasciarci alle spalle prima possibile. Avevamo l'ambizione di fare ege… - nexusSEI_6 : RT @ITALIAVIVA10: Dite a Calenda che Renzi la politica la fa e anche bene. È merito suo se oggi al governo c'è Draghi e non Conte o Salvini… - fisco24_info : Milleproroghe: Salvini, non è guerriglia, il Parlamento lavora: Il nucleare? 'Sarà il prossimo governo di centrodes… -