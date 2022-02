Gli Usa presumono un imminente attacco della Russia in Ucraina (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alta la tensione nelle ultime ore, poiché secondo anche quanto riportato dal portavoce del Premier britannico Boris Johnson, gli Usa e l’occidente presumono un’invasione dell’Ucraina su vasta scala. Un attacco rapido, frontale e massiccio che potrebbe coinvolgere la capitale Kiev a soli 3 ore di macchina dal confine con la BieloRussia, dove l’esercito russo è impegnato in esercitazioni. Varie le accuse della Russia nei confronti dell’esercito ucraino che invece nega. Secondo Mosca, sarebbe stata esplosa una granata che avrebbe distrutto un valico di frontiera russo, poi un proiettile non identificato che avrebbe distrutto un ufficio delle pattuglie di frontiera nella regione di Rostov a circa 150 metri dal confine russo-ucraino. Intanto Gran Bretagna e Francia insistono sulla ... Leggi su zon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alta la tensione nelle ultime ore, poiché secondo anche quanto riportato dal portavoce del Premier britannico Boris Johnson, gli Usa e l’occidenteun’invasione dell’su vasta scala. Unrapido, frontale e massiccio che potrebbe coinvolgere la capitale Kiev a soli 3 ore di macchina dal confine con la Bielo, dove l’esercito russo è impegnato in esercitazioni. Varie le accusenei confronti dell’esercito ucraino che invece nega. Secondo Mosca, sarebbe stata esplosa una granata che avrebbe distrutto un valico di frontiera russo, poi un proiettile non identificato che avrebbe distrutto un ufficio delle pattuglie di frontiera nella regione di Rostov a circa 150 metri dal confine russo-ucraino. Intanto Gran Bretagna e Francia insistono sulla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Gli Usa mi hanno assicurato che è possibile una moratoria sull'entrata dell'Ucraina nella Nato'. Lo ha detto il pr… - fattoquotidiano : Serie A(merica): perché gli Usa si comprano il campionato, come possono cambiarlo e i motivi per cui non è una brut… - fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - gianluca_prato : RT @Agenzia_Ansa: 'Gli Usa mi hanno assicurato che è possibile una moratoria sull'entrata dell'Ucraina nella Nato'. Lo ha detto il presiden… - crpiemonte : Prende la parola il consigliere @paolo_bongio: 'L'Italia è sempre il paese dei NO. I Paesi più inquinatori sono la… -